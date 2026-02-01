Ucraina drone russo colpisce un bus | 15 minatori uccisi Zelensky | Nuovi colloqui il 4 e 5 febbraio ad Abu Dhabi

Un drone russo ha colpito un pullman a Pavlograd, in Ucraina, uccidendo almeno 15 persone e ferendone altre sette. L’attacco arriva mentre Zelensky annuncia nuovi colloqui il 4 e 5 febbraio ad Abu Dhabi. La regione di Dnipropetrovsk si trova nel centro-est del paese, ed è stata teatro di questo grave incidente. La situazione rimane tesa, con le autorità che cercano di fare chiarezza sull’accaduto.

Un drone russo ha colpito un pullman a Pavlograd, nella regione centro-orientale ucraina di Dnipropetrovsk, causando la morte di almeno 15 persone e il ferimento di altre sette. A renderlo noto è stato il governatore locale, Oleksandr Ganzha. L’attacco ha preso di mira un autobus che trasportava minatori della Dtek che tornavano a casa dopo il turno di lavoro. Lo ha confermato l’azienda in un post su Telegram. Non è stato l’unico raid delle ultime ore. Nella notte tra sabato e domenica, la Russia ha lanciato 90 droni, 14 dei quali hanno colpito 9 località, secondo quanto riferito dall’aeronautica militare di Kiev. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il Presidente ucraino Zelensky ha commentato sui social media i recenti colloqui ad Abu Dhabi, definendoli costruttivi e di importanza strategica.

La delegazione ucraina ha concluso a Abu Dhabi il secondo round di negoziati, definendoli “costruttivi”.

