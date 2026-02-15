Ucraina Mosca propone amministrazione Onu a Kiev per la pace Zelensky | Putin è schiavo della guerra
Il viceministro russo degli Esteri, Mikhail Galuzin, ha annunciato che Mosca propone di affidare un’amministrazione temporanea delle Nazioni Unite a Kiev, per cercare di riportare la pace nel paese. La proposta nasce da una dichiarazione di Putin, che ha aperto alla possibilità di questa soluzione. Zelensky risponde accusando Putin di essere schiavo della guerra e di usare il conflitto per i propri interessi. In Ucraina si aspettano ora una risposta ufficiale alle iniziative russe.
La proposta di un'amministrazione esterna Onu in Ucraina arriva dal viceministro degli Esteri russo Mikhail Galuzin: “Putin ha dichiarato che è una delle possibili opzioni”. Zelensky: “Si considera Zar ma è schiavo della guerra".🔗 Leggi su Fanpage.it
Stallo sulla pace in Ucraina, Mosca frena sulla telefonata Zelensky-Putin: «Pace? Ci sono punti spinosi. Niente tregua con Kiev nel Donbass»
Le recenti tensioni tra Russia e Ucraina persistono, con Mosca che si mostra cauta riguardo a un incontro tra Zelensky e Putin.
Guerra Ucraina-Russia, massiccio attacco russo a Kiev. Zelensky: “Putin attacca prima di Natale, più pressione per la pace”, news in diretta
Aggiornamenti sulla guerra tra Russia e Ucraina, con particolare attenzione al recente attacco russo a Kiev.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
