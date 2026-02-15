Ucraina Mosca propone amministrazione Onu a Kiev per la pace Zelensky | Putin è schiavo della guerra

Il viceministro russo degli Esteri, Mikhail Galuzin, ha annunciato che Mosca propone di affidare un’amministrazione temporanea delle Nazioni Unite a Kiev, per cercare di riportare la pace nel paese. La proposta nasce da una dichiarazione di Putin, che ha aperto alla possibilità di questa soluzione. Zelensky risponde accusando Putin di essere schiavo della guerra e di usare il conflitto per i propri interessi. In Ucraina si aspettano ora una risposta ufficiale alle iniziative russe.