Le centrali elettriche ucraine tornano sotto attacco. Dopo sette giorni di tregua, le bombe colpiscono di nuovo, lasciando l’Ucraina al buio. Putin sembra voler mettere pressione a Zelensky, mentre si avvicinano i negoziati ad Abu Dhabi. La calma è durata poco, e la guerra continua a fare danni.

Puntuale come un orologio svizzero e alla scadenza dei sette giorni previsti, la cosiddetta “tregua del gelo” sull’Ucraina – sancita dall’accordo tra Usa e Russia – è già un lontano ricordo. Malgrado le temperature sull’ex repubblica sovietica siano tuttora proibitive, con picchi che arrivano a -20 gradi, la breve sospensione degli attacchi su Kiev e sulle infrastrutture energetiche è finita e, con essa, sono ripresi gli attacchi con missili e droni, che hanno innescato una serie di blackout interessando gran parte del territorio ucraino. A raccontare l’accaduto è il ministro degli Esteri ucraino, Andrii Sybiha, con una serie di post su X in cui ha fatto notare come “la temperatura in Ucraina sia inferiore a -20 °C (-4 °F). 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Tornano le bombe sulle centrali elettriche. Putin lascia l’Ucraina in blackout e mette pressione a Zelensky in vista dei negoziati ad Abu Dhabi

Approfondimenti su Putin Zelensky

La delegazione ucraina ha concluso a Abu Dhabi il secondo round di negoziati, definendoli “costruttivi”.

Il presidente Zelensky ha incontrato Trump ad Abu Dhabi, segnando la prima riunione tra le delegazioni di Ucraina, Stati Uniti e Russia dall'inizio del conflitto.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Putin Zelensky

Argomenti discussi: Bombe sulla trattativa, tornano i missili sovietici per colpire le centrali ucraine; Busto: Giovane ucraino, Pronto a tornare sotto le bombe; Si torna a correre la Maratona di Palestina: 42km di sport e speranza.

L’EDICOLA, Il Corriere: Raid su Gaza, tregua in bilico. Repubblica: Gaza, tornano le bombe. Il Fatto: Israele ri-bombarda Gaza e ne prende un altro pezzoLa notizia principale di oggi in apertura sui quotidiani è quella relativa ai nuovi attacchi aerei dell’esercito israeliano sulla Striscia di Gaza, con Netanyahu che accusa Hamas di aver violato la ... blitzquotidiano.it

ULTIMI POSTI Dubai e Abu Dhabi: tra futuro e tradizione Un viaggio di gruppo affascinante alla scoperta degli Emirati Arabi, tra architetture iconiche, cultura e lusso moderno. Tour di gruppo – Dubai & Abu Dhabi 10 – 15 marzo 2026 Volo A/R - facebook.com facebook

Ucraina, in settimana i nuovi negoziati ad Abu Dhabi x.com