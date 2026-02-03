Tornano le bombe sulle centrali elettriche Putin lascia l’Ucraina in blackout e mette pressione a Zelensky in vista dei negoziati ad Abu Dhabi
Le centrali elettriche ucraine tornano sotto attacco. Dopo sette giorni di tregua, le bombe colpiscono di nuovo, lasciando l’Ucraina al buio. Putin sembra voler mettere pressione a Zelensky, mentre si avvicinano i negoziati ad Abu Dhabi. La calma è durata poco, e la guerra continua a fare danni.
Puntuale come un orologio svizzero e alla scadenza dei sette giorni previsti, la cosiddetta “tregua del gelo” sull’Ucraina – sancita dall’accordo tra Usa e Russia – è già un lontano ricordo. Malgrado le temperature sull’ex repubblica sovietica siano tuttora proibitive, con picchi che arrivano a -20 gradi, la breve sospensione degli attacchi su Kiev e sulle infrastrutture energetiche è finita e, con essa, sono ripresi gli attacchi con missili e droni, che hanno innescato una serie di blackout interessando gran parte del territorio ucraino. A raccontare l’accaduto è il ministro degli Esteri ucraino, Andrii Sybiha, con una serie di post su X in cui ha fatto notare come “la temperatura in Ucraina sia inferiore a -20 °C (-4 °F). 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
