Un attacco con drone russo ha colpito un autobus di linea nella regione di Dnipropetrovsk, in Ucraina. Secondo le prime notizie, 12 persone sono state uccise e altre 7 sono rimaste ferite. La notizia è stata confermata dal capo della regione, Oleksandr Ganzha, mentre i soccorritori stanno ancora intervenendo sul posto. È il secondo attacco in pochi giorni che scuote la zona, lasciando dietro di sé un bilancio ancora provvisorio.

Un'esplosione è stata udita a Zaporizhzhia durante un raid aereo. L'esercito russo ha colpito la città con un drone centrando in particolare il reparto maternità di un ospedale. Lo scrive su Telegram il capo dell'amministrazione regionale Ivan Fedorov, riferisce Ukrinform. "I russi hanno colpito un ospedale ostetrico a Zaporizhzhia. Due persone sono già rimaste ferite", ha scritto. Successivamente, Fedorov ha riferito che il numero dei feriti dell'attacco è salito a sei. "Tra questi ci sono donne che erano sottoposte a visita medica proprio al momento dell'attacco", ha scritto su Telegram la segretaria del Consiglio comunale di Zaporizhzhia, Regina Kharchenko. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Ucraina, strage a Dnipropetrovsk. “Drone russo su autobus, 12 morti”

Approfondimenti su Dnipropetrovsk Region

Un drone russo ha colpito un autobus di linea nella regione di Dnipropetrovsk, causando la morte di 12 persone e il ferimento di altre 7.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Dnipropetrovsk Region

Argomenti discussi: Ucraina, attacchi sul Dnipropetrovsk: un morto e cinque feriti.

Ucraina, nuova strage. Drone russo su autobus, 12 mortiRoma, 12 febbraio 2026 - Un drone russo ha colpito un autobus di linea nella regione di Dnipropetrovsk: secondo le prime informazioni, 12 persone sono morte e altre 7 sono rimaste ferite, afferma il ... quotidiano.net

Ucraina, due vittime a Dnipro per i raid russi. La premio Nobel: Non ci si può fidare di PutinÈ di due vittime il bilancio del raid russo avvenuto nella notte su Dnipro, ... msn.com

Strage di Bologna, le motivazioni della Cassazione: "Accertato contributo Bellini, suo alibi falso" Link articolo nel primo commento - facebook.com facebook