Ucraina nuova strage Drone russo su autobus 12 morti

Un drone russo ha colpito un autobus di linea nella regione di Dnipropetrovsk, causando la morte di 12 persone e il ferimento di altre 7. L’attacco, avvenuto questa mattina, ha provocato sconcerto e paura tra la popolazione locale. Secondo il capo della regione, Oleksandr Ganzha, le autorità stanno ancora cercando di capire le dinamiche dell’episodio e di mettere in sicurezza l’area. La notizia sta facendo il giro del paese, mentre si attendono ulteriori aggiornamenti.

Un'esplosione è stata udita a Zaporizhzhia durante un raid aereo. L'esercito russo ha colpito la città con un drone centrando in particolare il reparto maternità di un ospedale. Lo scrive su Telegram il capo dell'amministrazione regionale Ivan Fedorov, riferisce Ukrinform. "I russi hanno colpito un ospedale ostetrico a Zaporizhzhia. Due persone sono già rimaste ferite", ha scritto. Successivamente, Fedorov ha riferito che il numero dei feriti dell'attacco è salito a sei. "Tra questi ci sono donne che erano sottoposte a visita medica proprio al momento dell'attacco", ha scritto su Telegram la segretaria del Consiglio comunale di Zaporizhzhia, Regina Kharchenko.

