Uccise il suo superiore in caserma ad Asso assolto il brigadiere Antonio Milia | È affetto da disturbo delirante

Il brigadiere Antonio Milia è stato assolto definitivamente dall'accusa di aver ucciso il suo superiore, il maresciallo Domenico Furceri, nella caserma di Asso. La vicenda risale all'episodio in cui Milia, armato, ha sparato tre colpi di pistola, causando la morte del maresciallo. Durante il processo, la difesa ha contestato che Milia fosse affetto da un disturbo delirante, una condizione che ha portato alla decisione finale di assoluzione.

È stato assolto definitivamente Antonio Milia, il brigadiere che ha ucciso con tre colpi di pistola il suo maresciallo Domenico Furceri nella caserma ad Asso (Como). È stata confermata la totale incapacità di intendere e volere al momento dei fatti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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