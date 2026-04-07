Antonio Milia è stato definitivamente assolto nel procedimento riguardante la vicenda in cui uccise il superiore, che soffriva di un “disturbo delirante”. La Corte ha confermato l’assoluzione dell’imputato, rendendo definitiva la decisione già emessa in primo grado. La vicenda si è svolta nel tribunale nel corso degli ultimi mesi, con diverse udienze e discussioni sulla responsabilità dell’imputato. Ora, il procedimento si considera concluso con questa sentenza definitiva.

Asso, 7 aprile 2026 – La sentenza di Antonio Milia è diventata definitiva. Si chiude così una pagina tragica iniziata la sera del 27 ottobre 2022, quando il brigadiere dei carabinieri in servizio alla caserma di Asso aveva ucciso a colpi di pistola il diretto superiore, il maresciallo Doriano Furceri. A dicembre la Corte d’Appello Militare di Roma, al termine del procedimento di secondo grado e dell’esito di una nuova perizia, era giunta alla stessa conclusione dei giudici che si erano espressi in precedenza: Antonio Milia era al momento dei fatti, ed è tuttora, totalmente incapace di intendere e volere, e socialmente pericoloso. Era stato dunque assolto dall’accusa di “insubordinazione con violenza pluriaggravata”, la qualificazione prevista dal Codice penale militare per l’omicidio volontario, per “difetto di imputabilità”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Antonio Milia, l’assoluzione è definitiva: il brigadiere che uccise il superiore affetto da “disturbo delirante”

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