Gilberto Gil all' Auditorium Parco della Musica

Gilberto Gil torna in Italia dopo tre anni con il suo concerto

Gilberto Gil torna in Italia dopo 3 anni con “Gilberto Gil in concert", sarà a Roma, il 6 aprile, all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone per celebrare 60 anni di carriera. I biglietti per la data di Roma sono disponibili su Ticketone.it e nei punti di vendita abituali. A condividere il palco con lui una superband d’eccezione composta dai figli e nipoti: Bem Gil (voce, chitarra, basso), Jose Gil (voce, batteria), João Gil (voce, chitarra, basso) e Flor Gil (voce, tastiera). "Impressionismo e oltre. Capolavori dal Detroit Institute of Arts": Dagas, Matisse, Picasso, Renoir, Van Gogh in mostra a Roma🔗 Leggi su Romatoday.it

Leggi anche: La rinascita dell'Ex Gil, si mostra il nuovo Auditorium della Musica: "Effetto wow assicurato"

Cartoon Heroes all'Auditorium Parco della Musica

Il 23 dicembre, alle 21, l'Auditorium Parco della Musica ospita lo spettacolo dei “Cartoon Heroes”. Un viaggio tra personaggi iconici come Ufo Robot, Willy il principe di Bel Air, Ken il guerriero, Gumball, Candy Candy e l’Uomo Tigre, che trasporterà il pubblico in un mondo di emozioni e nostalgia. Non perdere questa serata dedicata ai grandi eroi dell’animazione e dei cartoni, un evento imperdibile per grandi e piccini.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Gilberto Gil torna in Italia: due concerti per celebrare 60 anni di carriera - Dopo tre anni di assenza dalle scene italiane, Gilberto Gil, una delle leggende viventi della musica brasiliana, torna in concerto con un nuovo tour dal titolo “Gilberto Gil in Concert”. megamodo.com