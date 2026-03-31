Quest’anno, come da tradizione, il giorno di Pasquetta si avvierà con una luce particolare al santuario di Romagnano, dove si racconta che la Madonna sia apparsa alla pastorella Agata. La frazione si prepara a vivere questa giornata, considerata tra le più significative del calendario locale, con un rito che si ripete da generazioni. La giornata si annuncia come un momento speciale per la comunità.

“Per l’occasione - spiega il sarsinate don Daniele Bosi - sarà pronto un mio nuovo libro intitolato ‘Romagnano nel cammino della storia’" Anche quest’anno sta bussando alla porta il giorno più caro per il Santuario di Romagnano, un’alba diversa da tutte sarà quella che illuminerà la speciale frazione il lunedì di Pasqua, come ogni anno, da secoli. “Lo stesso sole che illuminò la mattina dell’8 aprile 1563, che era un giovedì, quando la Madonna apparve alla piccola pastorella Agata. Fu questo l’evento religioso più importante in tutta la Valle del Savio, che forse nei secoli – e anche oggi - non è stato valorizzato a dovere”, ricorda don Daniele Bosi. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

© Cesenatoday.it - Si narra che la Madonna apparve alla pastorella Agata, tutto pronto per la festa al santuario di Romagnano

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Buon inizio di giornata a tutti voi con la Madonna che si rannicchia al fianco di Cristo nell'ultimo giorno del mondo. Happy start to the day to all of you with Our Lady curling up beside Christ on the last day of the world. . . . . . #michelangelobuonarrotietorn - facebook.com facebook