Tutto pronto per la fiera della Madonna del Fuoco | in centro storico centinaia di bancarelle con il meglio della gastronomia

Questa mattina il centro di Forlì si sveglia con le bancarelle pronte a offrire specialità gastronomiche. La festa della Madonna del Fuoco, che si tiene da secoli, riempie le vie del centro di italiani e turisti. Oggi, la città si prepara a rivivere uno dei suoi appuntamenti più sentiti, con le strade piene di colori, profumi e allegria.

Mercoledì 4 febbraio, il centro storico di Forlì si accende con la sua festa più antica, quella dedicata alla Madonna del Fuoco, patrona della città. A renderle omaggio, oltre alla tradizione dell'accensione delle piccole luci sui balconi che riscaldano le fredde giornate di inizio febbraio, nel.🔗 Leggi su Forlitoday.it

