Enrico Inama è morto a soli 32 anni | il paese intero in lacrime

Enrico Inama, di soli 32 anni, è venuto a mancare a causa di una malattia. Tecnico di ecologia applicata alla Fondazione Mach e appassionato di dragonboat, era originario di Denno e faceva parte dell’equipaggio dei Dragonbroz. La sua scomparsa ha suscitato grande dolore nella comunità, lasciando un vuoto tra amici e familiari.

