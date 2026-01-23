Enrico Inama è morto a soli 32 anni | il paese intero in lacrime
Enrico Inama, di soli 32 anni, è venuto a mancare a causa di una malattia. Tecnico di ecologia applicata alla Fondazione Mach e appassionato di dragonboat, era originario di Denno e faceva parte dell’equipaggio dei Dragonbroz. La sua scomparsa ha suscitato grande dolore nella comunità, lasciando un vuoto tra amici e familiari.
Argomenti discussi: Ci hai lasciato un esempio e un modo di stare insieme: addio a 32 anni a Enrico Inama, un’intera comunità in lutto.
