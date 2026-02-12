Una vita spesa per la Chiesa In Duomo il saluto della città a monsignor Riccardo Fontana

Oggi ad Arezzo si sono svolte le esequie di monsignor Riccardo Fontana. La città ha dato l’ultimo saluto a un uomo che ha dedicato la vita alla Chiesa. La messa si è tenuta nel pomeriggio nel Duomo, davanti a numerosi fedeli e persone vicine a lui. Le parole di commozione non sono mancate, e tutti hanno ricordato il suo impegno e la sua dedizione.

Una Cattedrale gremita ha assistito oggi, giovedì 12 febbraio, alle esequie dell'arcivescovo emerito della diocesi aretina. Il vescovo Migliavacca: "È stato un instancabile lavoratore, con lo sguardo attento ai più bisognosi. Ha vissuto la vita in tutta la sua ricchezza" Addio a monsignor Riccardo Fontana. Oggi è stato il giorno dell'ultimo saluto: le esequie si sono celebrate nel pomeriggio al Duomo di Arezzo. L'arcivescovo emerito della diocesi aretina si è spento a 79 anni all'ospedale San Donato la mattina tre giorni fa, lunedì 9 febbraio. Una cattedrale gremita di persone, con la partecipazione di numerose autorità ecclesiastiche ed esponenti dei comuni della provincia, hanno assistito alla cerimonia funebre.

