Turismo tutto pronto Arriva il ’Patentino’

Il Comune di Civitella Paganico ha annunciato l’arrivo del nuovo patentino legato al turismo. La decisione si inserisce nel percorso avviato dall’amministrazione per definire il Piano di sviluppo turistico, uno strumento che mira a rafforzare l’identità locale e a migliorare la qualità dell’accoglienza per i visitatori. La misura è ormai pronta per essere messa in atto.

CIVITELLA PAGANICO Prosegue il percorso avviato dal Comune per arrivare alla definizione del Piano di sviluppo turistico, lo strumento strategico con cui l’amministrazione punta a rafforzare l’identità turistica del territorio e a migliorare la qualità dell’accoglienza. Una nuova tappa di questo percorso sarà rappresentata dagli incontri del Patentino dell’ospitalità 2026 – Destinazione Civitella Paganico, in programma domani e martedì 24 alle 9.30 alla Casa del Fiume di Paganico, nel territorio comunale di Civitella Paganico. Gli appuntamenti sono aperti a operatori turistici, attività economiche e cittadini interessati. Il progetto nasce... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Turismo, tutto pronto. Arriva il ’Patentino’ Articoli correlati Napoli, tutto pronto per la Bmt 2026: focus su Mezzogiorno, lusso e turismo innovativoTutto pronto alla Mostra d’Oltremare di Napoli per l’inaugurazione della ventinovesima edizione della Bmt, Borsa Mediterranea del Turismo, in... Sociale: patentino digitale arriva in Istituti penali minori Lazio, Aurigemma “web responsabile”Nel Lazio continua il progetto del patentino digitale, intitolato “Rispettosamente connessi – Il Pa. Una raccolta di contenuti su Turismo tutto pronto Arriva il... Temi più discussi: Turismo, tutto pronto. Arriva il ’Patentino’; Il ritorno di Imola Camper Parade: Previsto l’arrivo di 180 equipaggi. Promuovere il turismo itinerante; Conto alla rovescia! Martedì arriva la Tirreno-Adriatico. Turismo, tutto pronto. Arriva il ’Patentino’A Paganico al via gli incontri: operatori a confronto sulle strategie 2026. Primo appuntamento in programma domani alla Casa del Fiume. . lanazione.it Turismo: nel 2025 arrivati meno turisti ma soggiorni più lunghiNel nostro Paese arrivi in calo dello 0,9%, ma presenze +2,3%. Incremento soprattutto per gli esercizi extra-alberghieri (+6,6%) Nel 2025 si evidenzia, per i flussi del turismo in Italia, un andamento ... tgcom24.mediaset.it A Fareturismo dal 17 al 19 marzo 32 grandi imprese del turismo, da Hilton a Rocco Forte, selezioneranno i professionisti da inserire con contratti di assunzione e stage. Una mostra spiegherà come l’Ai sta entrando anche nel lavoro del settore facebook Pastorale del turismo 2026. Il tema è: “Largo ai sognatori” x.com