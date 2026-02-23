Pietrastornina | tutto pronto per il convegno su autismo e creatività emozioni che si tingono di blu

Pietrastornina organizza un convegno dedicato all'autismo e alla creatività, motivato dalla crescente richiesta di sensibilizzare sulla condizione. L’evento punta a condividere esperienze e metodi innovativi per coinvolgere le persone con autismo attraverso l’arte e le emozioni. Si terrà in un centro culturale locale, con interventi di esperti e testimonianze di famiglie. La partecipazione include anche attività pratiche rivolte a tutti i presenti.

PIETRASTORNINA (AV) – Il comune di Pietrastornina si prepara a ospitare un momento di profonda riflessione e confronto sul tema dell'autismo. Il prossimo 26 febbraio, alle ore 18:30, presso il Salone Polifunzionale Comunale "Sandro Pertini", si terrà l'evento dal titolo: Emozioni che si tingono di blu. Autismo e Creatività: quando il pensiero divergente diventa Arte. L'obiettivo è di andare oltre la problematica, dove si nasconde in realtà un talento. L'evento nasce con l'intento di scardinare i pregiudizi legati alla neurodivergenza, ponendo l'accento su come chi è affetto da autismo possieda spesso talenti nascosti e inaspettati, specialmente nell'ambito creativo.