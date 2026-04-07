Colpi di arma da fuoco nei pressi del Consolato di Israele a Istanbul Tre morti e due feriti

Nella zona del Consolato israeliano a Istanbul sono stati uditi diversi colpi di arma da fuoco. Sono state confermate tre persone decedute e due rimaste ferite nell’accaduto. L’incidente è avvenuto sulla sponda europea della città, vicino alla sede diplomatica. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per le indagini e il soccorso delle persone coinvolte. La polizia sta raccogliendo testimonianze e dettagli sull’evento.

Colpi di arma da fuoco sono stati sentiti nei pressi del Consolato israeliano di Istanbul, sulla sponda europea della città. Lo riferisce l'emittente turca Ntv, aggiungendo che numerose pattuglie di polizia sono state inviate sul posto. Secondo i media turchi, è di tre persone il bilancio delle vittime della sparatoria avvenuta vicino al consolato israeliano di Istanbul. Due agenti di polizia sarebbero rimasti feriti sul posto. Non si registrano vittime israeliane, si legge sul sito di Ynetnews. Articolo in aggiornamento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Colpi di arma da fuoco nei pressi del Consolato di Israele a Istanbul. "Tre morti e due feriti" Colpi di arma da fuoco nei pressi del Consolato di Israele a IstanbulColpi di arma da fuoco sono stati sentiti nei pressi del Consolato israeliano di Istanbul, sulla sponda europea della città. Colpi d'arma da fuoco esplosi nella notte nei pressi del cimitero di CataniaIn viale Bummacaro due auto sono state date alle fiamme e, quasi in contemporanea, un bossolo è stato trovato sull'asfalto in via Calliope. Temi più discussi: Colpi di arma da fuoco: ma erano bossoli di una pistola a salve; Giovane a bordo di un'auto ferito alla gamba a colpi d'arma da fuoco; Colpi d'arma da fuoco esplosi nella notte nei pressi del cimitero di Catania; Spari a Roma, uomo ferito da colpi di pistola: Volevano rapinarmi. Istanbul, colpi di arma da fuoco nei pressi del Consolato di Israele: polizia sul postoColpi di arma da fuoco sono stati sentiti nei pressi del Consolato israeliano di Istanbul, sulla sponda europea della città. Lo riferisce l'emittente turca Ntv, aggiungendo che ... ilgazzettino.it Colpi di arma da fuoco nei pressi del Consolato di Israele a Istanbulisraeliano di Istanbul, sulla sponda europea della città. Lo riferisce l'emittente turca Ntv, aggiungendo che numerose pattuglie di polizia sono state inviate sul posto. ilgiornale.it Un ragazzo di 20 anni è morto in ospedale dopo aver subito un’aggressione a Crema, in provincia di Cremona, colpito con un'arma da taglio e da colpi di spranga. L'aggressore sarebbe già stato preso - facebook.com facebook Ventenne ucciso a colpi di pistola in strada a Napoli: “Due killer in scooter si sono avvicinati e gli hanno sparato” x.com