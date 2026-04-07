Colpi di arma da fuoco nei pressi del Consolato di Israele a Istanbul

Nella giornata di oggi, nella zona occidentale di Istanbul, sono stati uditi alcuni spari vicino alla sede del Consolato israeliano. La polizia locale si è subito intervenuta sul posto e ha avviato le verifiche necessarie. Non ci sono ancora dettagli ufficiali sul motivo dell'accaduto o se ci siano stati feriti o danni. Le autorità hanno intensificato i controlli nella zona e stanno indagando sull'episodio.

Colpi di arma da fuoco sono stati sentiti nei pressi del Consolato israeliano di Istanbul, sulla sponda europea della città. Lo riferisce l'emittente turca Ntv, aggiungendo che numerose pattuglie di polizia sono state inviate sul posto. Articolo in aggiornamento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Colpi di arma da fuoco nei pressi del Consolato di Israele a Istanbul Colpi d'arma da fuoco esplosi nella notte nei pressi del cimitero di CataniaIn viale Bummacaro due auto sono state date alle fiamme e, quasi in contemporanea, un bossolo è stato trovato sull'asfalto in via Calliope. Allevatore 73enne ucciso a colpi d’arma da fuoco nelle campagne del PalermitanoÈ stato ucciso con diversi colpi d’arma da fuoco alla testa Vito La Puma, 73 anni, il cui corpo è stato rinvenuto nelle campagne tra Partinico e... Temi più discussi: Colpi di arma da fuoco: ma erano bossoli di una pistola a salve; Giovane a bordo di un'auto ferito alla gamba a colpi d'arma da fuoco; Colpi d'arma da fuoco esplosi nella notte nei pressi del cimitero di Catania; Spari a Roma, uomo ferito da colpi di pistola: Volevano rapinarmi. Istanbul, colpi di arma da fuoco nei pressi del Consolato di Israele: polizia sul postoColpi di arma da fuoco sono stati sentiti nei pressi del Consolato israeliano di Istanbul, sulla sponda europea della città. Lo riferisce l'emittente turca Ntv, aggiungendo che ... ilgazzettino.it Colpi di arma da fuoco nei pressi del Consolato di Israele a Istanbulisraeliano di Istanbul, sulla sponda europea della città. Lo riferisce l'emittente turca Ntv, aggiungendo che numerose pattuglie di polizia sono state inviate sul posto. ilgiornale.it Colpi di arma da fuoco sono stati sentiti nei pressi del Consolato israeliano di Istanbul, sulla sponda europea della città. Lo riferisce l'emittente turca Ntv, aggiungendo che numerose pattuglie di polizia sono state inviate sul posto. #ANSA - facebook.com facebook Ventenne ucciso a colpi di pistola in strada a Napoli: “Due killer in scooter si sono avvicinati e gli hanno sparato” x.com