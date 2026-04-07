Nella città di Istanbul, si è verificata una sparatoria davanti al consolato israeliano. Due uomini armati sono stati uccisi dalle forze di sicurezza, mentre un altro è stato arrestato sul posto. L’incidente si è verificato all’esterno dell’edificio, senza ulteriori dettagli sui motivi dell’attacco. Le autorità hanno avviato le indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto.

Due aggressori sono stati uccisi e un terzo è stato catturato in seguito a una sparatoria accaduta all’esterno dell’edificio che ospita il consolato israeliano a Istanbul. Lo riporta l’emittente turca Haberturk. Anche un agente sarebbe rimasto ferito. L’area circostante l’edificio è stata rapidamente isolata. Il governatore di Istanbul, Davut Gul, citato dai media locali ha affermato che il consolato “non è operativo da circa due anni e mezzo pertanto non c’è personale diplomatico presente”. Il ministro degli Interni turco Mustafa Ciftci in un post su X ha spiegato che l’identità dei terroristi è stata accertata. “Sono arrivati a Istanbul a bordo di un veicolo a noleggio da Izmit”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Turchia, sparatoria al Consolato israeliano Istanbul: le immagini dell'assalto

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