Decameron di Boccaccio rivive con Tullio Solenghi | storie di ieri per il nostro tempo
Tullio Solenghi presenta “Decameron” di Boccaccio, portando in scena le storie di ieri per il pubblico di oggi. La rappresentazione si terrà al Teatro Comunale Walter Chiari di Cervia, il 26 e 27 febbraio, e include alcune delle novelle più famose, rivisitate con un tocco personale.
Tullio Solenghi salirà sul palcoscenico del Teatro Comunale Walter Chiari di Cervia giovedì 26 e venerdì 27 febbraio per portare in scena Decameron. Un racconto italiano in tempo di peste di Sergio Maifredi. Lo spettacolo restituisce al pubblico, con ironia, la lingua originale di Giovanni Boccaccio, rendendola accessibile come se si trattasse di un testo contemporaneo. Si ascolteranno - in versione integrale - sei tra le più note novelle scritte a metà del 1300 da Boccaccio: “Chichibio e la gru”, “Peronella”, “Federigo Degli Alberighi”, “Masetto di Lamporecchio”, “Madonna Filippa”, “Alibech”. Per Sergio Maifredi - regista dello spettacolo - questo lavoro non cerca di “attualizzare” Boccaccio, ma di preservarne la capacità di parlare al presente.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Boccaccio, il Decameron e il Camposanto: incontro con le scuole per i 650 anni dalla morte del poeta
Il Decameron tra donne e amore: Boccaccio all’Accademia Valdarnese del Poggio
Febbraio all’Accademia Valdarnese del Poggio di Montevarchi si apre con una mostra dedicata a Giovanni Boccaccio e al suo Decameron.
L'ABATE faceva s*sso DA SOTTO Decameron I, 4 #boccaccio #letteraturaitaliana #decameron
The Decameron, una soap comica fuori tempo che stravolge drammaticamente BoccaccioUn gruppo di giovani nobili, nel quattordicesimo secolo, fugge da una Firenze devastata dalla peste nera e si rifugia in una villa di campagna, Villa Santa. La compagnia include sette donne e tre ... mymovies.it
Quello che le donne dissero finalmente grazie a BoccaccioLa fatica che si dovrebbe fare in occasione degli anniversari, è quella di cercare delle motivazioni contemporanee a un autore classico di molti secoli fa. Senza rendersi conto che nell’esigenza ... repubblica.it
TvBlog.it. . Chi ricorda i famosissimi sketch del "Trio" formato da Anna Marchesini, Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Le pubblicità anni Ottanta nell'era di Fantastico 7 del 1986 suonavano proprio così. #tvblog #rai #iltrio - facebook.com facebook