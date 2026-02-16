Decameron di Boccaccio rivive con Tullio Solenghi | storie di ieri per il nostro tempo

Tullio Solenghi presenta “Decameron” di Boccaccio, portando in scena le storie di ieri per il pubblico di oggi. La rappresentazione si terrà al Teatro Comunale Walter Chiari di Cervia, il 26 e 27 febbraio, e include alcune delle novelle più famose, rivisitate con un tocco personale.

Tullio Solenghi salirà sul palcoscenico del Teatro Comunale Walter Chiari di Cervia giovedì 26 e venerdì 27 febbraio per portare in scena Decameron. Un racconto italiano in tempo di peste di Sergio Maifredi. Lo spettacolo restituisce al pubblico, con ironia, la lingua originale di Giovanni Boccaccio, rendendola accessibile come se si trattasse di un testo contemporaneo. Si ascolteranno - in versione integrale - sei tra le più note novelle scritte a metà del 1300 da Boccaccio: “Chichibio e la gru”, “Peronella”, “Federigo Degli Alberighi”, “Masetto di Lamporecchio”, “Madonna Filippa”, “Alibech”. Per Sergio Maifredi - regista dello spettacolo - questo lavoro non cerca di “attualizzare” Boccaccio, ma di preservarne la capacità di parlare al presente.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Febbraio all’Accademia Valdarnese del Poggio di Montevarchi si apre con una mostra dedicata a Giovanni Boccaccio e al suo Decameron.

L'ABATE faceva s*sso DA SOTTO Decameron I, 4 #boccaccio #letteraturaitaliana #decameron

