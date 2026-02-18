Osimhen | Spalletti ci diceva ‘Se vincete lo scudetto a Napoli il vostro nome sarà ricordato finché diventerete vecchi’

Victor Osimhen ha dichiarato che Luciano Spalletti gli aveva detto: “Se vinci lo scudetto a Napoli, il tuo nome sarà ricordato per sempre”. Questa frase ha motivato l’attaccante durante la sua esperienza in Italia, dove ha segnato molti gol e conquistato il cuore dei tifosi. Ora in forza al Galatasaray, Osimhen ha raccontato come quelle parole lo abbiano spinto a dare il massimo in campo. La sua carriera, iniziata in Nigeria, si è poi sviluppata tra Italia e Turchia.

L’ormai ex attaccante del Napoli, Victor Osimhen, oggi al Galatasaray, ha parlato a The Players Tribune con una lunga intervista in cui ripercorre la sua carriera e ricorda anche gli anni di Napoli. Ecco le sue parole. L’intervista a Victor Osimhen. Come ti sei sentito quando sei arrivato a Napoli dopo il Lille? “Quando ho lasciato il Lille, ero perso. Quando sono arrivato a Napoli, ho ritrovato me stesso. Devo ringraziare questa città, i tifosi e i miei compagni di squadra per aver rimesso in sesto la mia vita. Spalletti era come un padre per me. Quando sbagliavo qualcosa mi rimproverava duramente. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

