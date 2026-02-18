Osimhen | Spalletti ci diceva ‘Se vincete lo scudetto a Napoli il vostro nome sarà ricordato finché diventerete vecchi’
Victor Osimhen ha dichiarato che Luciano Spalletti gli aveva detto: “Se vinci lo scudetto a Napoli, il tuo nome sarà ricordato per sempre”. Questa frase ha motivato l’attaccante durante la sua esperienza in Italia, dove ha segnato molti gol e conquistato il cuore dei tifosi. Ora in forza al Galatasaray, Osimhen ha raccontato come quelle parole lo abbiano spinto a dare il massimo in campo. La sua carriera, iniziata in Nigeria, si è poi sviluppata tra Italia e Turchia.
L’ormai ex attaccante del Napoli, Victor Osimhen, oggi al Galatasaray, ha parlato a The Players Tribune con una lunga intervista in cui ripercorre la sua carriera e ricorda anche gli anni di Napoli. Ecco le sue parole. L’intervista a Victor Osimhen. Come ti sei sentito quando sei arrivato a Napoli dopo il Lille? “Quando ho lasciato il Lille, ero perso. Quando sono arrivato a Napoli, ho ritrovato me stesso. Devo ringraziare questa città, i tifosi e i miei compagni di squadra per aver rimesso in sesto la mia vita. Spalletti era come un padre per me. Quando sbagliavo qualcosa mi rimproverava duramente. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Federica Sciarelli: «Non mi sono sposata perché quel “finché morte non ci separi” non mi piace. Dopo di me Chi l'ha visto? lo condurrà una delle mie inviate, anche se sarà difficile lasciarlo andare»Federica Sciarelli, nota conduttrice di “Chi l'ha visto?”, è apprezzata per il suo approccio sobrio e professionale.
Leggi anche: Tonetto racconta Spalletti: «Ti convince di poter superare ogni limite. La prima volta che ci parlai fu quasi un trauma…Se non sarà Scudetto quest’anno, potrà vincerlo l’anno prossimo»
SPALLETTI alla JUVE: le parole a Napoli del 2023 e un discorso di CONTE del 2013
Argomenti discussi: Osimhen rivela: Giuntoli mi voleva alla Juventus! Poi la stoccata a De Laurentiis e l'elogio a Spalletti; L'EX - Osimhen: Vincere uno scudetto a Napoli dopo 33 anni è storia vera, Spalletti un padre, ecco cosa ci diceva prima delle grandi partite; Osimhen: Non è vero che litigavo con Spalletti, dormiva a Castel Volturno. Mi dava tantissimo; Victor Osimhen: Nessuno si è mai scusato pubblicamente per quello che è successo.
Osimhen: Grazie Napoli! Spalletti mi prendeva per il collo. Scudetto indescrivibile. Le nonne tifose...Victor Osimhen torna a parlare con emozione dello Scudetto vinto al Napoli, raccontando curiosi retroscena della sua esperienza in Campania. areanapoli.it
Osimhen: Portare il primo Scudetto al Napoli dopo 33 anni è storia. Spalletti come un padre. Lì mi sono ritrovatoVictor Osimhen, attaccante del Galatasaray ed ex Napoli, ha raccontato la sua vita e la sua carriera sulle colonne di Players Tribune: Quando ho ... iamnaples.it
Osimhen: "Devo solo ringraziare i napoletani! Vi racconto tutto di ciò che faceva Spalletti. Non dimenticherò mai ciò che mi dissero i tifosi". Intervista fiume di Victor, che parla con emozione della sua esperienza a Napoli facebook
3 palle rubate di Osimhen 2 sgasate di Yilmaz 3 cazzate di Cabal 5 gol Juve morta fisicamente Basso ritmo&qualità Senza Bremer 4 gol Senza punte 0 chance Nelle ultime 4 12 gol presi 6 gol fatti (0 da punte) Nel momento più duro Credere in Spalletti Rifare l x.com