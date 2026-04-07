Nelle ultime ore, il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che un'intera civiltà potrebbe finire quella notte, facendo riferimento all'Iran. La Casa Bianca ha successivamente smentito che ci siano piani di usare armi atomiche. La tensione tra le due nazioni si è intensificata nelle ore che precedono la scadenza di un ultimatum, che invita Teheran a trovare un accordo per garantire la riapertura sicura dello Stretto di Hormuz.

“Un’intera civiltà morirà stanotte, per non essere mai più riportata in vita. Non voglio che accada, ma probabilmente succederà“. Con queste parole, che hanno il sapore amaro di una sentenza, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha minacciato nuovamente l’Iran. Lo ha fatto con un post su Truth, a poche ore dallascadenza dell’ultimatum dato a Teheran per trovare un accordo e riaprire lo Stretto di Hormuz in sicurezza. “Ora che abbiamo uncambio di regime completo e totale, dove prevalgono menti diverse, più intelligenti e meno radicalizzate, forse qualcosa di meraviglioso e rivoluzionario può’ accadere, chi lo sa?“, ha aggiunto il tycoon, sottolineando come quello che accadrà in serata (l’ultimatum scade alle 2 di notte ora italiana ndr) saràuno dei momenti più importanti della lunga e complessa storia del mondo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Iran, Trump senza freni: “Un’intera civiltà può finire stanotte”. Casa Bianca smentisce uso atomica

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