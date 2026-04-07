Negli ultimi giorni si susseguono dichiarazioni e azioni che aumentano la tensione tra gli Stati Uniti, Israele e l’Iran. Tra le notizie più eclatanti, una dichiarazione di un ex presidente statunitense ha avvertito che un’intera civiltà potrebbe scomparire durante la notte. Nel frattempo, in Iran, un musicista si è nascosto davanti a una centrale nucleare, mentre le minacce di rappresagge si fanno sempre più concrete da entrambe le parti.

In questi giorni convulsi di conflitto tra USA-Israele e Iran le minacce di ritorsioni anche gravi da una parte e dall’altra non sono mancate, ma mai come in queste ore la paura che si possa toccare il punto di non ritorno è alta. Il presidente americano Trump ha scritto sul suo social Truth: “ Un’intera civiltà morirà stanotte, per non essere mai più riportata in vita. Non voglio che accada, ma probabilmente succederà “, ha scritto Trump sul suo social Truth in un messaggio che ha fatto il giro del mondo. Tuttavia, nello stesso post il presidente statunitense ha aggiunto una nota di speranza condizionata: “ Ora che abbiamo un cambio di regime completo e totale, in cui prevalgono menti diverse, più acute e meno radicalizzate, forse potrebbe accadere qualcosa di meraviglioso e rivoluzionario, chissà. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Trump: “Un’intera civiltà morirà stanotte”. Intanto, un musicista iraniano si barrica davanti a una centrale

Leggi anche: L’ultima minaccia di Trump all’Iran: “Stanotte morirà un’intera civiltà”

La minaccia di Trump all’Iran: “Un’intera civiltà morirà stanotte, non vorrei ma è probabile”Trump minaccia nuovamente l’Iran a poche ore dalla scadenza dell’ultimatum imposto dal presidente Usa a Teheran.

Trump, l'Iran e le elezioni negli Stati Uniti #usa #trump #iran #elezioniusa #midterm

Temi più discussi: L’avvertimento di Trump: Un’intera civiltà morirà stanotte; 'Un'intera civiltà morirà': i mercati crypto sotto pressione mentre Trump intensifica la retorica nei confronti dell'Iran; Trump: Stanotte un'intera civiltà scomparirà; Trump: Stanotte un'intera civiltà potrebbe scomparire. L'Iran chiude tutti i canali di comunicazione con gli Usa.

La minaccia di Trump all’Iran: Un’intera civiltà morirà stanotte, non vorrei ma è probabileTrump minaccia nuovamente l’Iran a poche ore dalla scadenza dell’ultimatum imposto dal presidente Usa a Teheran. Sul social Truth, infatti, Trump ha scritto un messaggio che fa rabbrividire: Un’inter ... tpi.it

Guerra Iran, Trump: stanotte morirà intera civiltà per sempre. Qatar: «Vicini a un'escalation non più controllabile». Esplosioni sull'isola di KhargL'ambasciatore iraniano in Pakistan, Reza Amiri Moghadam, ha parlato di «sforzi positivi e costruttivi messi in atto» dal governo di Islamabad «per porre fine alla guerra», e ha dichiarato che questi ... leggo.it

Vance a Budapest spinge Orbán: “Con Trump leader per la pace in Ucraina” x.com

Il presidente americano Donald Trump è tornato a minacciare pesantemente via social l’Iran in vista della scadenza dell’ultimatum: “Un'intera civiltà morirà stasera. Non voglio che accada, ma probabilmente succederà. Tuttavia, ora che avremo un cambio di r - facebook.com facebook