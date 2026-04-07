Trump | Un’intera civiltà morirà stanotte Il Papa | Parole inaccettabili Negoziati last-minute in corso

Mancano poche ore alla scadenza stabilita dall’ex presidente statunitense, mentre si susseguono negoziati last-minute tra le parti coinvolte. Nel frattempo, si sono susseguite dichiarazioni forti da parte di Trump, che ha parlato di una possibile fine di tutta una civiltà, mentre il rappresentante della Chiesa ha definito le sue parole inaccettabili. La tensione tra Stati Uniti e Iran si fa sempre più palpabile in questa fase.

Washington, 7 aprile 2026 – Mancano poche ore alla scadenza fissata da Donald Trump e il rischio di un’ulteriore escalation tra Stati Uniti e Iran appare più concreto che mai. Il presidente americano ha scelto parole pesantissime, scrivendo che “ un’intera civiltà morirà stanotte ” se non si arriverà a un accordo entro il termine imposto da Washington. Sullo sfondo resta l’ultimatum americano per la riapertura dello Stretto di Hormuz entro le 20 della East Coast, cioè nella notte italiana. La frase di Trump e il peso umano della minaccia. Al di là della durezza politica e militare del confronto, a colpire in queste ore è soprattutto il peso umano delle parole usate. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Trump: «Stanotte morirà un’intera civiltà». L'Iran chiude ai negoziatiA poche ore dalla scadenza dell’ultimatum di Donald Trump all’Iran, previsto allo scoccare delle 20 di oggi (ora della costa Est Usa), a tenere con... Leggi anche: Iran, Trump: ‘stanotte morirà un’intera civiltà, per sempre’ Temi più discussi: L’avvertimento di Trump: Un’intera civiltà morirà stanotte; Medio Oriente, Trump: 'Un'intera civiltà morirà stanotte'. La Casa Bianca nega di considerare l'uso dell'arma nucleare in Iran - LIVEBLOG; 'Un'intera civiltà morirà': i mercati crypto sotto pressione mentre Trump intensifica la retorica nei confronti dell'Iran; Medio Oriente: Trump minaccia di cancellare la civiltà in Iran. Guerra Iran, Trump: «Stanotte intera civiltà morirà per sempre». Teheran: pronti a tutti gli scenari. L'Italia: «Iraniani non paghino le colpe del regime»«L'Italia ribadisce la propria ferma e risoluta condanna nei confronti delle condotte destabilizzanti del regime di Teheran: dagli attacchi missilistici che minacciano la sicurezza delle nazioni del G ... leggo.it Guerra in Iran, Trump: Stanotte morirà un’intera civiltà. Avviati negoziati Usa-IranIl mondo trema mentre la Casa Bianca chiarisce il punto più inquietante delle minacce di Trump all'Iran: Solo il Presidente sa cosa succederà stanotte. La ... thesocialpost.it Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha diffuso una dichiarazione estremamente grave attraverso il suo social network, suscitando forti preoccupazioni a livello internazionale. “Un’intera civiltà morirà stanotte, per non essere mai più riportata in vita. No - facebook.com facebook Leone XIV su Trump: “La minaccia contro l’Iran non è accettabile, tornare al tavolo negoziale” - la Repubblica x.com