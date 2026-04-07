Trump | Stanotte morirà un’intera civiltà L' Iran chiude ai negoziati

Nelle ultime ore, le tensioni tra gli Stati Uniti e l’Iran sono salite di livello. Dopo un avvertimento di Trump che ha parlato di una possibile fine di un’intera civiltà, Teheran ha deciso di sospendere i negoziati con Washington. Contestualmente, il governo iraniano ha annunciato che prenderà misure di ritorsione nella regione del Golfo, mentre gli Stati Uniti hanno emesso un ultimatum.

A poche ore dalla scadenza dell’ultimatum di Donald Trump all’Iran, previsto allo scoccare delle 20 di oggi (ora della costa Est Usa), a tenere con il fiato sospeso è l’ultimo post pubblicato su Truth dal presidente americano. Un messaggio dai toni estremi, che segna uno dei passaggi più delicati di queste settimane di conflitto: «Stasera un'intera civiltà morirà, per non tornare mai più. Non voglio che ciò accada, ma probabilmente accadrà. Tuttavia, ora che abbiamo un cambiamento di regime completo e totale, in cui prevalgono menti diverse, più intelligenti e meno radicalizzate, forse potrà accadere qualcosa di rivoluzionalmente meraviglioso, Chi lo sa? Lo scopriremo stasera, in uno dei momenti più importanti della lunga e complessa storia del mondo. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Trump: «Stanotte morirà un’intera civiltà». L'Iran chiude ai negoziati Guerra, Iran chiude tutti i canali di comunicazione con gli Stati Uniti: non ci sarà nessun negoziato. Trump: “Stanotte morirà un’intera civiltà”La crisi tra Stati Uniti e Iran entra in una fase decisiva e sempre più instabile. Leggi anche: L’ultima minaccia di Trump all’Iran: “Stanotte morirà un’intera civiltà” Trump: Strait of Hormuz will ‘open up naturally’ after war with Iran ends Temi più discussi: L’avvertimento di Trump: Un’intera civiltà morirà stanotte; 'Un'intera civiltà morirà': i mercati crypto sotto pressione mentre Trump intensifica la retorica nei confronti dell'Iran; Iran rifiuta tregua e invia controproposta: Insufficiente dice Trump; Trump, 'un'intera civiltà morirà stanotte, non vorrei ma è probabile'. La minaccia di Trump all’Iran: Un’intera civiltà morirà stanotte, non vorrei ma è probabileTrump minaccia nuovamente l’Iran a poche ore dalla scadenza dell’ultimatum imposto dal presidente Usa a Teheran. Sul social Truth, infatti, Trump ha scritto un messaggio che fa rabbrividire: Un’inter ... tpi.it Medio Oriente, Trump: 'Un'intera civiltà morirà stanotte, non vorrei ma è probabile' - LIVEBLOGIl presidente Usa aggiunge che 'tuttavia, ora che abbiamo un cambio di regime completo e totale - in cui prevalgono menti diverse, più acute e meno radicalizzate - forse potrebbe accadere qualcosa di ... ansa.it Privare l’Iran della corrente elettrica comporta neonati morti nelle incubatrici, sangue marcito per le trasfusioni e molto altro. Le minacce di Trump di riportare l’Iran all’età della pietra sono una sorta di ultimo stadio della disperazione. L’indice di gradimento del - facebook.com facebook Trump, Putin, Netanyahu e -nel suo piccolo- Giorgia Meloni si sono schierati a sostegno di quest'uomo al potere in Ungheria da più di un ventennio. Altrettanti buoni motivi per augurarci che domenica prossima i cittadini elettori mandino a casa Victor Orbàn x.com