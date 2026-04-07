L'ex presidente degli Stati Uniti ha dichiarato di non essere preoccupato dal possibile rischio di commettere crimini di guerra in Iran, affermando che le forze di sicurezza del paese uccidono manifestanti e definendo gli individui coinvolti come animali. La sua dichiarazione è arrivata in un momento di tensioni tra gli Stati Uniti e l’Iran, mentre la situazione nel paese persiste con proteste e repressioni.

Donald Trump ha detto di non essere preoccupato dal rischio di commettere crimini di guerra in Iran. “Questo non mi preoccupa”, ha assicurato il presidente americano ai giornalisti nel giardino della Casa Bianca, durante la tradizionale cerimonia dell’Easter egg roll, sostenendo che il “crimine di guerra” sarebbe lasciare che l’Iran si doti dell’arma nucleare e accusando il regime di “uccidere i manifestanti: sono animali“. “In Francia una stazione di servizio su 5 ha carenza di carburante”, l’annuncio del governo. Ecco perché Sparatoria vicino al Consolato israeliano di Istanbul: un assalitore ucciso, due arrestati. “Sono terroristi” Iran, Media: “Mojtaba Khamenei ricoverato a Qom in gravi condizioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Iran, Trump: “Non mi preoccupa il rischio di commettere crimini di guerra. Uccidono manifestanti, sono animali”

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