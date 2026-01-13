Iran l’appello di Trump ai manifestanti | Continuate a protestare gli aiuti stanno arrivando – Il video
In un messaggio pubblicato su Truth Social, Donald Trump ha invitato i cittadini iraniani a proseguire le proteste, affermando che gli aiuti stanno arrivando e incoraggiando i patrioti a prendere il controllo delle istituzioni. L’appello si inserisce nel contesto delle recenti manifestazioni in Iran, evidenziando l’interesse internazionale per la situazione politica nel paese.
Un appello ai « patrioti iraniani », affinché continuino a protestare e prendano il « controllo delle istituzioni »: a rivolgerlo il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, con un post su Truth Social. Il presidente Usa precisa che ha cancellato ogni appuntamento con i delegati del regime iraniano. I ponti con Washington quindi, sarebbero chiusi. «Salvate i nomi degli assassini e degli aggressori. Pagheranno un prezzo altissimo. Ho annullato tutti gli incontri con le autorità iraniane finché non cesseranno le uccisioni insensate dei manifestanti. Gli aiuti stanno arrivando », ha scritto il presidente Usa. 🔗 Leggi su Open.online
