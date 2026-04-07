Trump | Stanotte un’intera civiltà morirà non vorrei ma è probabile La risposta di Teheran | Noi nazione civilizzata vinceremo – La diretta

Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che, nella notte tra martedì 7 aprile e mercoledì 8 aprile, un’intera civiltà potrebbe morire, aggiungendo di non desiderarlo ma di considerarlo probabile. La risposta di Teheran è arrivata subito, affermando che la nazione iraniana, definita civilizzata, avrebbe vinto. La situazione ha generato tensione tra i due paesi, con minacce di escalation militare pubblicate sui canali ufficiali.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha minacciato per stasera martedì 7 aprile la «distruzione totale dell’Iran». Teheran non ha finora risposto al suo ennesimo ultimatum. E non ha riaperto lo Stretto di Hormuz, se non per le navi che pagano un pedaggio. «L’intero Paese potrebbe essere distrutto in una sola notte», che potrebbe essere tra martedì sera e mercoledì, ha dichiarato Trump in una conferenza stampa. L’esercito iraniano ha replicato denunciando la «retorica arrogante» e affermando tramite un portavoce che tali dichiarazioni non avevano «alcun effetto» sulle sue operazioni. Oggi l’Idf ha raccomandato ai cittadini iraniani di stare lontani dai treni e dalle stazioni. 🔗 Leggi su Open.online

La minaccia di Trump all’Iran: “Un’intera civiltà morirà stanotte, non vorrei ma è probabile”Trump minaccia nuovamente l’Iran a poche ore dalla scadenza dell’ultimatum imposto dal presidente Usa a Teheran.

Trump: «Stanotte un’intera civiltà morirà, non vorrei ma è probabile». Interrotte dall’Iran le comunicazioni con gli Usa – La direttaIl presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha minacciato per stasera martedì 7 aprile la «distruzione totale dell’Iran».

Attacco Iran, Trump: Il petrolio non può essere ostaggio di Teheran - 1mattina News 10/03/2026

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Trump al telefono al comizio di Orban: "Ha fatto un grande lavoro". Il presidente risponde alla chiamata di Vance: "Con il premier l'Ungheria forte" #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2026/04/07/trump-al-telefono-al-comizio-di-orban-ha-fatto-un-gran - facebook.com facebook

Sono sempre di meno a seguire Trump sull'Iran. I dem invocano il 25° emendamento, lo scarica pure Tucker Carlson x.com