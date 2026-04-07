Trump | Stanotte un’intera civiltà morirà non vorrei ma è probabile Raid Usa-Israele a Qom e Kharg | si cerca Khamenei jr – La diretta

Il 7 aprile, il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che potrebbe verificarsi la distruzione totale dell’Iran, anticipando un possibile conflitto. Nella stessa giornata, sono stati condotti raid congiunti tra Stati Uniti e Israele in due località iraniane: Qom e Kharg. Durante le operazioni, le forze hanno cercato di individuare una figura di rilievo, indicata come Khamenei jr. La situazione resta tesa tra le parti coinvolte.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha minacciato per stasera martedì 7 aprile la «distruzione totale dell’Iran». Teheran non ha finora risposto al suo ennesimo ultimatum. E non ha riaperto lo Stretto di Hormuz, se non per le navi che pagano un pedaggio. «L’intero Paese potrebbe essere distrutto in una sola notte», che potrebbe essere tra martedì sera e mercoledì, ha dichiarato Trump in una conferenza stampa. L’esercito iraniano ha replicato denunciando la «retorica arrogante» e affermando tramite un portavoce che tali dichiarazioni non avevano «alcun effetto» sulle sue operazioni. Oggi l’Idf ha raccomandato ai cittadini iraniani di stare lontani dai treni e dalle stazioni. 🔗 Leggi su Open.online

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Raid Usa-Israele a Qom e Kharg: si cerca Khamenei jr. Pezeshkian: 14 milioni di iraniani pronti al sacrificio – La direttaIl presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha minacciato per stasera martedì 7 aprile la «distruzione totale dell’Iran».

Trump’s Knesset speech interrupted by Israeli parliamentarian

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