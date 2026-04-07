Nella notte, gli Stati Uniti e Israele hanno effettuato un attacco sull'isola di Kharg, colpendo oltre 50 obiettivi militari. La notizia, riportata dal Wall Street Journal, si basa su fonti anonime vicine alle operazioni. In un contesto di tensioni crescenti, il governo statunitense ha confermato l'azione senza fornire dettagli specifici sulle motivazioni o sulle conseguenze immediate. La situazione resta sotto osservazione internazionale.

Gli Stati Uniti hanno colpito più di 50 target militari sull'isola di Kharg. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti. Gli attacchi Usa all’isola di Kharg non erano diretti contro le infrastrutture petrolifere dell’isola, ma si trattava di «attacchi ripetuti» contro obiettivi militari già colpiti in passato. E’ quanto ha precisato un alto funzionario americano ad Axios. L’agenzia di stampa Mehr ha riferito che aerei da guerra statunitensi e israeliani hanno effettuato diversi raid aerei sull'isola, causando molteplici esplosioni, riporta Anadolu. Non sono ancora disponibili dettagli su vittime o danni. La scorsa settimana, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che tutti gli obiettivi militari sull'isola di Kharg «sono stati completamente distrutti». 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Guerra in Iran, Trump: "Un'intera civiltà morirà stanotte". Raid di Usa e Israele sull'isola di Kharg

Guerra in Iran, raid di Usa e Israele sull'isola di KhargI media iraniani riportano esplosioni a seguito di attacchi sull'isola di Kharg nel Golfo Persico .

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