Raid Usa-Israele a Qom e Kharg | si cerca Khamenei jr Pezeshkian | 14 milioni di iraniani pronti al sacrificio – La diretta

Nelle ultime ore si sono intensificati i raid congiunti tra forze statunitensi e israeliane in due aree strategiche del paese. Le operazioni hanno preso di mira obiettivi nei pressi di Qom e Kharg, con l’obiettivo di catturare una figura di rilievo vicina al leader supremo. Nel frattempo, un esponente iraniano ha dichiarato che circa 14 milioni di cittadini sono pronti a sacrificarsi in caso di escalation. Il presidente degli Stati Uniti ha inoltre lanciato una minaccia di distruzione totale dell’Iran.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha minacciato per stasera martedì 7 aprile la «distruzione totale dell’Iran». Teheran non ha finora risposto al suo ennesimo ultimatum. E non ha riaperto lo Stretto di Hormuz, se non per le navi che pagano un pedaggio. «L’intero Paese potrebbe essere distrutto in una sola notte», che potrebbe essere tra martedì sera e mercoledì, ha dichiarato Trump in una conferenza stampa. L’esercito iraniano ha replicato denunciando la «retorica arrogante» e affermando tramite un portavoce che tali dichiarazioni non avevano «alcun effetto» sulle sue operazioni. Oggi l’Idf ha raccomandato ai cittadini iraniani di stare lontani dai treni e dalle stazioni. 🔗 Leggi su Open.online Iran, il giorno della distruzione totale: «Trump è assetato di sangue». Il presidente Pezeshkian: 14 milioni pronti al sacrificio – La direttaIl presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha minacciato per stasera martedì 7 aprile la «distruzione totale dell’Iran». Leggi anche: Attacco all’Iran, Khamenei e Pezeshkian obiettivi raid Israele Temi più discussi: Iran, raid Usa-Israele su un porto di Hormuz. Attesa per il primo vertice dei mediatori a Islamabad; Media, 'almeno 34 morti in Iran dopo gli ultimi raid Usa-Israele'; Raid Usa-Israele su impianto petrolchimico in Iran; Bombardamento USA-Israele colpisce l'Università Sharif, centro delle proteste anti-regime iraniano. Iran, raid Usa-Israele su petrolchimico e nucleare: ucciso Asghar Bagheri delle Forze QudsUn uomo tiene in mano una foto del defunto ayatollah iraniano Ali Khamenei durante un raduno filogovernativo in una piazza di Teheran, 5 aprile 2026 ... msn.com Iran, 6 bambini uccisi nei raid: Teheran accusa Usa e Israele, sale la tensioneSei bambini uccisi sotto i dieci anni, in una provincia già segnata dalla paura e dai bombardamenti. È il dato più duro che arriva da Teheran, dove nelle ... thesocialpost.it L'INTERVISTA IRAN, L'ANALISTA VALI NASR: “PIÙ RAID USA PORTERANNO SOLO PIÙ PROBLEMI. E TEHERAN NON CEDERÀ” “Israele cerca il collasso del Paese, il Golfo ormai diffidente con gli Usa” di Farian Sabahi FQ - 07.04.2026 - “Il premier israelia - facebook.com facebook Iran, ucciso un comandante Pasdaran: raid Usa-Israele su siti energia x.com