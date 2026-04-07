Il conflitto tra gli Stati Uniti e l’Iran si intensifica, con Teheran che ha deciso di chiudere tutti i canali di comunicazione con Washington. La decisione è arrivata in un momento di forte tensione, mentre il presidente americano ha affermato che una civiltà intera potrebbe scomparire durante la notte. L’ultimatum statunitense sta per scadere, segnando un momento chiave in una crisi che si fa sempre più instabile.

La crisi tra Stati Uniti e Iran entra in una fase decisiva e sempre più instabile. L’ultimatum imposto da Donald Trump sta per scadere e il presidente Usa ha dichiarato che stanotte morirà un’intera civiltà. Nel frattempo da Teheran fanno sapere di aver chiuso ogni canale di comunicazione con gli Stati Uniti. Non ci sarà dunque alcun negoziato. Il clima tra le parti resta segnato da una crescente sfiducia reciproca, mentre sul campo si moltiplicano episodi militari che rendono ogni ora più fragile l’ipotesi di un accordo. Il nodo centrale resta lo Stretto di Hormuz, crocevia strategico per il commercio energetico globale, la cui riapertura continua a essere la richiesta principale degli Stati Uniti e dei loro alleati. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Guerra, Iran chiude tutti i canali di comunicazione con gli Stati Uniti: non ci sarà nessun negoziato. Trump: “Stanotte morirà un’intera civiltà”

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La minaccia di Trump all’Iran: “Un’intera civiltà morirà stanotte, non vorrei ma è probabile”Trump minaccia nuovamente l’Iran a poche ore dalla scadenza dell’ultimatum imposto dal presidente Usa a Teheran.

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Quasi 3.600 persone sono state uccise negli attacchi congiunti di Stati Uniti e Israele contro l'Iran dall'inizio della guerra lo scorso 28 febbraio, tra cui almeno 1.665 civili. Tra le vittime, 248 erano bambini, ha affermato l'ong fondata da attivisti iraniani. Almeno 4 x.com