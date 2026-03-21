Iran e Gaza | il duro confronto in cui Tucker Carlson mette in crisi l’Economist

Durante un confronto pubblico, Zanny Minton Beddoes, direttrice dell’Economist, ha affrontato Tucker Carlson, noto commentatore televisivo, su temi riguardanti Iran e Gaza. La discussione ha visto l’editor-in-chief della rivista sostenere la sua posizione sulla linea editoriale e sulle analisi della pubblicazione, mentre Carlson ha messo in discussione alcune delle interpretazioni offerte, portando alla luce divergenze di opinione tra i due.

Era il confronto che nessuno si aspettava. Da una parte Zanny Minton Beddoes, editor-in-chief dell’ Economist, rivista che da decenni si autoproclama (e viene presentata) come il faro indiscusso del giornalismo autorevole: analisi fredde, dati, distacco britannico. Dall’altra Tucker Carlson, il conservatore “populista” del Maga, l’uomo che ha lasciato Fox News per parlare direttamente alla gente senza filtri. Risultato? La giornalista ne è uscita letteralmente a pezzi.Il video del confronto, diventato virale su, è una lezione di giornalismo vera. Tutto parte da una domanda apparentemente banale: «Tu critichi il governo israeliano. Credi nel diritto di Israele a esistere? Ti considereresti sionista, in quella definizione stretta?». 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Iran e Gaza: il duro confronto in cui Tucker Carlson mette in crisi l’Economist Articoli correlati Attacco all’Iran, il punto di non ritorno per Trump. Tucker Carlson: “Disgustoso e malvagio”«I neoconservatori vogliono che gli Stati Uniti combattano la guerra di Israele contro l’Iran. L’ossessione del mainstream liberal per Tucker Carlson, il fenomeno che non riescono a spiegareC’è qualcosa di più della semplice antipatia nell’articolo che l’ultimo numero di The Economist dedica a Tucker Carlson, prendendo a pretesto la... Tutti gli aggiornamenti su Tucker Carlson Discussioni sull' argomento Quell’addio del capo antiterrorismo e la distanza tra Donald e la sua base; Chi ha voluto la guerra, il femminismo oggi, quel che resta di Oriana, l'uomo che fondò il Corriere, il fascino della non fiction, Camus (non) da film; Joe Kent, intervista esplosiva a Tucker Carlson: focus su Iran e Kirk; Caso Carlson, i neocon vogliono la prigione per il giornalista. Da Tucker Carlson a deputati del Gop, cresce la fronda contro la guerra di Trump, considerata un tradimento dell’America first e della «working class» bianca celebrata da Vance. di @gparagone x.com L'ex direttore dell'antiterrorismo Joe Kent viene intervistato da Tucker Carlson La linea rossa del presidente era che l'Iran non poteva avere la bomba atomica, e su questa linea rossa c'era la possibilità di fare un accordo Gli iraniani avevano detto di non vo facebook