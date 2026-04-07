Trump l’incubo del 25° emendamento | il Congresso punta al rinvio

In seguito a una crisi diplomatica con l’Iran, alcuni membri del Congresso degli Stati Uniti hanno avanzato la richiesta di applicare il 25° emendamento per rimuovere il presidente in carica. La proposta nasce dall’esigenza di affrontare le tensioni legate alla situazione internazionale e si inserisce in un dibattito più ampio sulla stabilità della leadership. La questione ha suscitato reazioni diverse tra i legislatori, mentre si attende una decisione ufficiale.

Sotto la pressione di una crisi diplomatica con l’Iran, diversi membri del Congresso degli Stati Uniti chiedono oggi l’applicazione del 25esimo emendamento per rimuovere Donald Trump dalla presidenza. La richiesta emerge dopo il discorso pronunciato lo scorso 7 aprile, domenica di Pasqua, riguardante il conflitto con Teheran. L’articolo della Costituzione, introdotto nel 1965, permette all’amministrazione di decidere a maggioranza semplice lo spostamento del potere verso il vicepresidente. Questa procedura scatta quando esistono prove oggettive che dimostrino l’incapacità del presidente di gestire i propri compiti istituzionali. Il senatore... 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trump, l’incubo del 25° emendamento: il Congresso punta al rinvio Leggi anche: Dem invocano 25° emendamento per Trump Caso Epstein, Ghislaine Maxwell resta in silenzio davanti al Congresso e si appella al Quinto emendamentoGhislaine Maxwell, ex complice di Jeffrey Epstein, ha chiesto la clemenza al presidente degli Stati Uniti Donald Trump prima di testimoniare davanti... Temi più discussi: Trump farà la fine di Johnson e George W. Bush? In America torna l'incubo dei soldati uccisi; 4 di sera: Quell'incubo collettivo di Donald Trump Video; Torna l'incubo stagflazione: ecco con quali settori difendersi e su che borse puntare; Dal Vietnam, alla Somalia e all’Iran: l’incubo del pilota disperso che tiene in scacco l’America. Torna l'incubo stagflazione: ecco con quali settori difendersi e su che borse puntareIl presidente Usa che parla di escalation in Medio Oriente evoca lo spettro della stagflazione. La Bce vede il carovita al 3,1%, l’Ocse taglia le stime sul pil. Ma non tutti gli investimenti soffrono ... milanofinanza.it Usa, Trump minaccia ultimatum all'Iran. Sul pilota disperso, l'incubo della Crisi degli ostaggiLa guerra in Iran continua a prolungarsi, mentre la crisi internazionale si acuisce e le pressioni politiche incalzano incessantemente, L'epilogo ... iltempo.it La Stampa. . Donald Trump risponde alle critiche sulla sua salute mentale dopo il post in cui ha definito gli iraniani “pazzi bastardi”. Alla Casa Bianca respinge le critiche e ribalta il senso della polemica: sostiene che servirebbero più leader come lui e difende l - facebook.com facebook Durante la tradizionale Easter Egg Roll alla Casa Bianca, il presidente Donald Trump scherza con bambine e bambini sul valore dei suoi autografi: “Io li firmo da solo e li rivendete su eBay a 25mila dollari”. Subito dopo, però, passa all’affondo contro Joe Bide x.com