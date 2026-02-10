Caso Epstein Ghislaine Maxwell resta in silenzio davanti al Congresso e si appella al Quinto emendamento

Ghislaine Maxwell sceglie di non rispondere davanti al Congresso. Si è presentata per essere ascoltata, ma ha deciso di restare in silenzio, invocando il Quinto emendamento. Prima di salire sul banco, ha chiesto clemenza a Donald Trump, lasciando intendere di voler evitare di rivelare dettagli che potrebbero danneggiarla. La sua posizione fa salire la tensione su questo caso che tiene sotto tensione l’opinione pubblica americana.

Ghislaine Maxwell, ex complice di Jeffrey Epstein, ha chiesto la clemenza al presidente degli Stati Uniti Donald Trump prima di testimoniare davanti al Congresso. La donna, 64 anni, sta scontando una condanna a 20 anni di carcere per traffico sessuale, ma si è avvalsa della facoltà di non rispondere alle domande dei parlamentari statunitensi.

