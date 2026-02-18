Le azioni violente commesse dai gruppi antifà hanno portato a un aumento delle tensioni a livello internazionale. Questo fenomeno, che si manifesta con attacchi a proprietà e scontri di piazza, richiede una risposta coordinata tra diversi paesi. Le autorità europee devono intervenire subito, coinvolgendo organismi come Europol e Eurojust, per fermare questa escalation.

Di fronte alla violenza crescente messa in atto dalle reti antifa è necessario mettere in atto un’azione investigativa e giudiziaria che travalichi i confini nazionali e coinvolga gli organismi europei, a partire da Europol e Eurojust. I fatti di Torino, con i poliziotti aggrediti a martellate dagli antifa italiani, e quelli di Lione, con un giovane ammazzato da un commando antifa con calci e pugni in testa che ne hanno spappolato il cranio, non sono infatti eventi sporadici e soprattutto non sono eventi scollegati. Ne è la dimostrazione la presenza in Italia a più riprese di Raphael Arnault, fondatore dell’organizzazione Jeune Garde alla quale appartengono i soggetti arrestati e sospettati di far parte del commando che ha assassinato il giovane Quentin a Lione, al fianco proprio degli antifascisti italiani e in particolare in coincidenza (casuale?) di aggressioni ai danni di militanti di Gioventù Nazionale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - I crimini “antifà” sono un problema globale: è tempo di un’azione giudiziaria internazionale

