Trump la frase nella notte e l’ultimatum che scade | Teheran non chiude con gli Usa

Nella notte, un ex presidente ha pronunciato una frase che ha attirato l’attenzione, mentre si avvicina la scadenza di un ultimatum riguardante le relazioni tra Teheran e gli Stati Uniti. Le dichiarazioni arrivano in un momento di tensione crescente tra le parti, con il rischio di un’escalation. Le autorità iraniane hanno ribadito che non ci saranno chiusure o rotture nei rapporti con gli Stati Uniti, nonostante le pressioni.

Ci sono notti in cui le parole pesano più dei missili. E quando a pronunciarle è un ex presidente che continua a dettare l’agenda, l’aria si fa improvvisamente più densa. L’ultimatum sta per scadere, le capitali si parlano (forse) a mezza voce e, sullo sfondo, ogni ora sembra accorciare la distanza tra minaccia e punto di non ritorno. Nelle ultime ore la crisi tra Stati Uniti e Iran è entrata in una fase che molti definiscono “decisiva”, ma che appare soprattutto instabile. Tra voci, smentite, comunicazioni che si aprono e si richiudono, la sensazione è quella di una partita giocata sul filo: diplomazia e operazioni militari si inseguono, e basta un dettaglio per far saltare tutto. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Tensione USA-Iran: Trump lancia ultimatum sul nucleare, Teheran risponde con forza

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Trump al telefono al comizio di Orban: "Ha fatto un grande lavoro". Il presidente risponde alla chiamata di Vance: "Con il premier l'Ungheria forte" #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2026/04/07/trump-al-telefono-al-comizio-di-orban-ha-fatto-un-gran - facebook.com facebook

Sono sempre di meno a seguire Trump sull'Iran. I dem invocano il 25° emendamento, lo scarica pure Tucker Carlson x.com