In un clima di crescente tensione tra Stati Uniti e Iran, il presidente statunitense ha dichiarato che in una notte l'Iran potrebbe essere eliminato e che si può mettere il paese

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE GERUSALEMME Applicare la «dottrina Dahiya» a Teheran. «Torchiare» il regime come Israele fa con Hezbollah a Beirut. A invocare l’ipotesi di radere al suolo i quartieri della capitale iraniana dove vivono i vertici della repubblica islamica (e i loro sostenitori e le loro famiglie) è il veterano degli analisti militari: Ron Ben Yishai ha visto le tante guerre dello Stato ebraico, anche quelle che ha perso o almeno non ha vinto. Al lessico già imbottito di minacce superlative e sbalorditive aggiunge la tattica che di fatto ha devastato la Striscia di Gaza e un paio di volte Beirut. Mentre Donald Trump continua a... 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - La trattativa e le minacce, Trump: «Una notte e l'Iran può essere eliminato, mettiamo il Paese ko» | L'ultimatum scade nella notte

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Trump: ‘L’Iran può essere eliminato in una notte’L’Iran può “essere eliminato in una notte e quella notte potrebbe essere domani”.

Attacco all'Iran, Trump: Iraniani, prendete il controllo del vostro governo

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Guerra Iran, l'ultimatum (che scade stanotte) e la trattativa per la tregua: le ultime notizieSecondo un memorandum diplomatico basato su valutazioni dell'intelligence israeliana e statunitense, pubblicato dal quotidiano britannico Times e riportate dalla testata israeliana Ynet, la Guida ... ilgazzettino.it

Iran, giallo sulle trattative: Trump annuncia la resa, il regime non rispondeAxios: «I colloqui di Islamabad potrebbero cominciare giovedì». Ma la Casa Bianca sta aspettando la risposta di Teheran. Il vicepresidente Usa Vance potrebbe guidare la delegazione americana. Von der ... editorialedomani.it

#Trump si congratula con gli astronauti della missione #Artemis 2: siete nella storia x.com

Donald Trump ha nuovamente inasprito le minacce contro l'Iran, avvertendo che il Paese potrebbe essere "fatto fuori in una notte" mentre si avvicina la scadenza del suo ennesimo ultimatum. L'Iran ha rifiutato una proposta di cessate il fuoco, insistendo per un - facebook.com facebook