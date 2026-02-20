Bimbo col cuore bruciato verso il fine vita Trump spaccone da Meloni frecce avvelenate e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Un bambino con il cuore gravemente danneggiato si trova in fin di vita, a causa di complicazioni legate a un intervento chirurgico. La famiglia del piccolo ha denunciato i ritardi nei trattamenti e la mancanza di risposte tempestive da parte delle strutture sanitarie. Intanto, Donald Trump si mostra sicuro di sé in pubblico, ignorando le recenti polemiche. Meloni, invece, ha lanciato frecciate velenose contro gli avversari politici durante un comizio. Ecco le notizie principali da conoscere questa mattina.

Nicolò Filippucci: “I talent aiutano, ti espongono al grande pubblico. Sanremo a 19 anni? Non me lo aspettavo” Start, la rassegna stampa di Today.it: edizione di venerdì 20 febbraio 2026. Le notizie del giorno Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: oggi è venerdì 20 febbraio 2026. Il bambino al quale è stato trapiantato un cuore danneggiato e che è stato ritenuto inoperabile per una seconda volta inizia da oggi un percorso che prevede "l'alleviamento delle sofferenze". Lo ha annunciato la famiglia del piccolo. "È un istituto introdotto nel 2017.🔗 Leggi su Today.it

Il destino del bimbo col "cuore bruciato", Nordio e la "para-mafia" delle toghe, Trump appalta Gaza e le altre notizie da sapere per iniziare la giornataIl bambino con il cuore danneggiato è stato trasferito in ospedale a causa di complicazioni che si sono manifestate nel cuore, rendendo necessario un intervento urgente.

Cuore "bruciato" trapiantato a un bambino, conti col pallottoliere per Meloni, torna il modello Albania e le altre notizie da sapere per iniziare la giornataQuesta mattina un bambino di pochi anni ha ricevuto un trapianto di cuore “bruciato”, una procedura che ha coinvolto il reparto di cardiologia.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.