Missile su base italiana chi pagherà più tasse Daniela uccisa dall' ex la beffa del braccialetto del killer e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: oggi è giovedì 12 marzo 2026.Missile contro base italianaUn missile ha colpito la base italiana di Erbil, in Iraq. Non ci sono vittime o feriti tra il personale italiano, trasferito in un bunker. Il. 🔗 Leggi su Today.it

