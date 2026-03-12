Missile su base italiana chi pagherà più tasse Daniela uccisa dall' ex la beffa del braccialetto del killer e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Ecco le notizie principali di questa mattina: un missile proveniente da una base italiana ha fatto notizia, mentre si discute su chi pagherà più tasse. In campo criminale, si parla dell’omicidio di una donna da parte dell’ex, con particolare attenzione al dettaglio del braccialetto lasciato dal killer. Questi sono gli eventi da conoscere per cominciare la giornata.

Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: oggi è giovedì 12 marzo 2026.Missile contro base italianaUn missile ha colpito la base italiana di Erbil, in Iraq. Non ci sono vittime o feriti tra il personale italiano, trasferito in un bunker. Il. 🔗 Leggi su Today.it

