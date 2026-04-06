Durante un evento pubblico, un ex presidente ha posato accanto a un grande coniglio di cioccolato, commentando brevemente sul salvataggio di un pilota e menzionando la presenza di combattenti in Iran. Ha inoltre ricordato la celebrazione di Gesù e della religione, aggiungendo che l’economia statunitense sta attraversando un periodo di crescita, con i mercati azionari che hanno raggiunto nuovi massimi.

“Oggi è un giorno speciale. Celebriamo Gesù e la religione. Il nostro paese sta facendo bene. I listini azionari sono volati a nuovi record. E c’è poi il salvataggio del pilota “. Lo ha detto Donald Trump accanto a Melania Trump nel discorso alla tradizionale Easter Egg Roll alla Casa Bianca. “Gli iraniani sono combattenti capaci, sono resistenti. Ma non sono forti come lo erano un mese fa. Non lo sono per niente” ha aggiunto. Insieme a loro sul balcone un coniglio gigante, simbolo della celebrazione, che annuiva alle parole del presidente, applaudiva e salutava il pubblico. L'articolo Trump accanto al coniglio gigante dell’Easter egg roll: “Che dire del salvataggio del pilota? Si vede di rado. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Trump accanto al coniglio gigante dell’Easter egg roll: “Che dire del salvataggio del pilota? Si vede di rado. L’Iran ha combattenti capaci”

Iran, Netanyahu elogia Trump per salvataggio del pilota disperso: "Nessuno viene lasciato indietro"“Mi congratulo con Donald Trump per il salvataggio di un coraggioso pilota statunitense da parte dei valorosi soldati Usa.

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