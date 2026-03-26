Alla Casa Bianca, la presenza di un robot umanoide come accompagnatore della First Lady rappresenta un episodio inedito. Durante un evento, è stato presentato il robot denominato Numero 3, capace di parlare in 11 lingue. Questa innovazione ha attirato l’attenzione, dato che non si era mai visto un simile robot in una funzione di rappresentanza ufficiale presso la residenza presidenziale.

A lla Casa Bianca le abbiamo viste un po’ tutte, ma un robot umanoide come “cavaliere” per la First Lady, ancora mancava. Melania Trump ha scelto un ingresso decisamente poco convenzionale per l’apertura del vertice Fostering the Future Together, camminando fianco a fianco con un automa di bianco vestito. Un robot di nome Numero 3, arrivato nella East Room per dare il benvenuto a una platea di First Lady mondiali rimaste, per una volta, senza parole. Lo stile di Melania Trump. guarda le foto Chi è Numero 3, l’accompagnatore d’acciaio di Melania Trump. Il debutto del nuovo “amico” di Melania è avvenuto sotto gli occhi incuriositi (e forse un po’ inquieti) di Brigitte Macron e altre consorti dei leader mondiali. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Un cavaliere così, alla Casa Bianca, non si era mai visto. Melania Trump presenta il robot Numero 3. Cosa farà l'umanoide che parla 11 lingue

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