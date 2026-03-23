Domani scade l’ultimatum di 48 ore lanciato domenica da Donald Trump all’Iran. Con il suo consueto intervento-show, il tycoon ha ordinato al regime degli ayatollah di aprire completamente lo Stretto di Hormuz; altrimenti dovrà affrontare conseguenze “mai viste prima”, con raid statunitensi che prenderanno di mira le infrastrutture energetiche del Paese per lasciarlo letteralmente al buio. Una richiesta, con annessa la minaccia di colpire le centrali nucleari iraniane, che secondo il tycoon avrebbe dovuto piegare gli ayatollah. Peccato, però, che le cose non sembrino andare come sperato da Trump. Dalla Repubblica Islamica dell’Iran, infatti,... 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Ultimatum di Trump e contro ultimatum di Khamenei in scadenza. La guerra in Iran si avvia verso una nuova escalation

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