Guerra in Iran news l’ultimatum di Trump | Hormuz libero o annienteremo le centrali La risposta | Attaccheremo i vostri impianti Oltre 170 i feriti in Israele

Il 22 marzo 2026, un ufficiale statunitense ha annunciato che se l’Iran non aprirà lo Stretto di Hormuz entro 48 ore, gli Stati Uniti colpiranno e distruggeranno le centrali elettriche iraniane, a partire dalla più grande. La risposta di Teheran è arrivata immediata, annunciando che attaccheranno gli impianti statunitensi. Nel frattempo, in Israele, sono stati registrati oltre 170 feriti in un attacco non specificato.

Roma, 22 marzo 2026 – “Se l'Iran non aprirà completamente lo Stretto di Hormuz entro 48 ore, gli Stati Uniti colpiranno e annienteranno le loro varie centrali elettriche, iniziando dalla più grande”. L’ultimatum di Trump arriva a notte inoltrata, seguito dalla risposta di Teheran. "Se le infrastrutture petrolifere ed energetiche dell'Iran saranno attaccate dal nemico - afferma alla Fars il portavoce del comando operativo dell'esercito, Khatam al-Anbiya – prenderemo di mira tutte le infrastrutture energetiche, informatiche e di desalinizzazione dell'acqua appartenenti agli Usa”. Israele sotto attacco: un’ondata di missili ha colpito Tel Aviv, con bombe a grappolo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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