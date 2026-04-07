Trump e le discussioni con i bambini | Ho 51 anni Melania è un’attrice

Durante un evento alla Casa Bianca, l'ex presidente ha scherzato con i bambini, affermando di avere 51 anni e di essere sposato con una star di Hollywood. Le sue parole sono state accompagnate da battute e invenzioni, senza riferimenti a fatti verificabili o dichiarazioni ufficiali. Il tono informale e la spontaneità sono stati evidenti nel corso del suo intervento tra i presenti.

(Adnkronos) – "Ho 51 anni, mia moglie è una star di Hollywood". Donald Trump senza freni tra battute e invenzioni nei dialoghi con i bambini alla Casa Bianca. Il presidente ospita il tradizionale evento dell'Egg Easter Roll e intrattiene i giovanissimi ospiti in una giornata che sarà poi caratterizzata dalla lunga conferenza stampa dedicata alla. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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Trump makes creepy comments about Melania’s underwear

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