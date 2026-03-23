Televisione in lutto l’attrice sconfitta da un cancro | aveva 51 anni

Il mondo delle serie tv perde uno dei suoi volti più familiari per gli appassionati di fantasy, horror e soprannaturale. L’attrice è morta all’età di 51 anni, lasciando un vuoto in un settore in cui aveva costruito, nel tempo, una presenza discreta ma costante. La notizia della scomparsa, avvenuta lo scorso 26 febbraio, è stata diffusa da Page Six e confermata anche da Jim Beaver, collega e amico con cui aveva condiviso il set di una delle serie più amate dal pubblico. Si è spenta a Sidney, nella Columbia Britannica, a causa di complicazioni legate a un tumore al seno. La sua carriera, iniziata negli anni ’90, si è sviluppata lungo oltre trent’anni tra televisione e cinema, attraversando diversi generi ma trovando la sua dimensione soprattutto nelle produzioni di stampo fantastico. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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