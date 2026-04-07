Nella notte, un incontro si svolgerà tra le autorità militari e diplomatiche di un paese e verrà annunciata la cancellazione della civiltà iraniana. La crisi tra Stati Uniti e Iran si avvicina a una svolta, con un ultimatum di poche ore e un aumento delle operazioni militari e dei contatti diplomatici. La situazione attuale si caratterizza per l’intensificarsi di azioni e comunicazioni tra le parti coinvolte.

Si avvicina la scadenza dell’ultimatum, alle 2 di mercoledì notte in Italia: «Quarantasette anni di estorsioni, corruzione e morte giungeranno finalmente al termine», ha scritto il presidente americano La crisi tra Stati Uniti e Iran entra in una fase decisiva, scandita da un ultimatum di poche ore e da un’intensificazione sia delle operazioni militari sia dei contatti diplomatici. Il presidente americano Donald Trump ha parlato apertamente della possibilità di una svolta storica, mentre il vicepresidente JD Vance ha indicato che gli obiettivi militari sono ormai «in gran parte raggiunti» e che la guerra potrebbe concludersi a breve. Su Truth Social, Trump ha scritto che, dopo quello che ha definito un «cambio di regime completo e totale», potrebbe accadere «qualcosa di meraviglioso e rivoluzionario». 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Trump annuncia che stanotte cancellerà la civiltà iraniana

Trump: «Stanotte un’intera civiltà morirà, non vorrei ma è probabile». Raid Usa-Israele a Qom e Kharg: si cerca Khamenei jr – La direttaIl presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha minacciato per stasera martedì 7 aprile la «distruzione totale dell’Iran».

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Donald Trump annuncia l’attacco all’Iran

Temi più discussi: Trump: Stanotte un importante annuncio sul conflitto in Iran. Rubio avverte: Rivedremo il rapporto con la Nato; Trump stanotte parla alla nazione. Sto seriamente valutando il ritiro degli Usa dalla Nato; Trump parla stanotte: annuncio shock o fine della guerra?; Trump muove forti critiche alla Nato e annuncia il disimpegno degli Stati Uniti nell’Alleanza Atlantica.

L’ultimatum di Trump all’Iran scade stanotte: ecco cosa può succedereL’ultimatum del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per un accordo con l’Iran scade tra 15 ore, alle 20:00 ora di Washington, le due di stanotte in Italia. Se entro questa data la Casa bianca e ... tpi.it

Trump stanotte parla alla nazione. Sto seriamente valutando il ritiro degli Usa dalla NatoSecondo il presidente le operazioni militari finiranno in 2-3 settimane, ma è atteso un annuncio importante. Per il segretario di Stato ... huffingtonpost.it

Trump ormai, con continuità, annuncia crimini di guerra (l’Iran non avrà più ponti e centrali elettriche). Sono gli effetti del metodo Gaza ormai non solo la guerra è stata normalizzata, le barbarie sono diventate cose di cui vantarsi, non da nascondere x.com

Guerra Iran, Trump annuncia: "Accordo entro lunedì o valuto di far saltare tutto in aria". Gli aggiornamenti https://qds.it/guerra-iran-usa-israele-ultime-notizie-news-diretta-5-aprile-2026/ - facebook.com facebook