Truffe sui sussidi a Benevento | sospesa l’esperta del patronato

Una collaboratrice di un patronato a Benevento è stata sospesa dall’attività per un anno in seguito a un’indagine condotta dalla Guardia di Finanza. L’indagine riguarda presunte frodi relative a indennità assistenziali e i controlli hanno portato alla sospensione dell’operato della donna. L’azione si inserisce in un più ampio intervento delle forze dell’ordine volto a contrastare le truffe sui sussidi pubblici nella zona.

Una collaboratrice di un patronato di Benevento è stata sospesa dall’esercizio dei pubblici uffici per un anno a seguito di un’inchiesta della Guardia di Finanza su frodi legate a indennità assistenziali. Il provvedimento, eseguito nei giorni scorsi dai militari del Gruppo di Benevento, scatta dopo che il Tribunale del Riesame di Napoli ha accolto l’appello della Procura della. Questa mossa arriva in risposta alla decisione precedente del G.I.P. del Tribunale locale, che aveva invece negato la richiesta di applicare gli arresti domiciliari per l’indagata. L’operazione si è basata su un lavoro investigativo complesso, dove le Fiamme Gialle hanno incrociato intercettazioni tecniche, appostamenti mirati e una rigorosa analisi documentale per ricostruire il sistema di irregolarità. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Truffe sui sussidi a Benevento: sospesa l’esperta del patronato Benevento: indennità assistenziali illecite, sospesa collaboratrice di un patronatoTempo di lettura: < 1 minutoNei giorni scorsi, i militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Benevento hanno dato esecuzione a un’ordinanza di... Benevento: sospesa per un anno collaboratrice di patronato per presunte frodi nelle indennità assistenzialiLe indagini della Guardia di Finanza hanno evidenziato l’illecita gestione delle pratiche assistenziali in cambio di denaro; il provvedimento è in...