Benevento | sospesa per un anno collaboratrice di patronato per presunte frodi nelle indennità assistenziali

Una collaboratrice di un patronato a Benevento è stata sospesa per un anno in seguito a un’indagine della Guardia di Finanza. Le indagini hanno accertato un presunto sistema illecito legato alla gestione delle pratiche assistenziali, che avrebbe coinvolto il pagamento di denaro. Attualmente, il procedimento si trova in fase di indagini preliminari. La decisione di sospensione è stata adottata nel quadro delle attività investigative in corso.

Le indagini della Guardia di Finanza hanno evidenziato l’illecita gestione delle pratiche assistenziali in cambio di denaro; il provvedimento è in fase di indagini preliminari. Nei giorni scorsi, i militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Benevento hanno dato esecuzione a un’ordinanza di sospensione dall’esercizio dei pubblici uffici, della durata di un anno, nei confronti di una collaboratrice di un patronato cittadino. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale del Riesame di Napoli a seguito dell’appello presentato da questa Procura della Repubblica. L’istanza era stata proposta dopo che il G.I.P. del Tribunale locale aveva inizialmente respinto la richiesta di arresti domiciliari per l’indagata. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Benevento: sospesa per un anno collaboratrice di patronato per presunte frodi nelle indennità assistenziali Sequestro da 1,9 milioni di euro per presunte frodi sui fondi pubblici: l'inchiesta tocca anche VeronaAl centro dell'indagine dei finanzieri vi sarebbe un presunto sistema di società e bilanci falsi per ottenere contributi statali ed europei... GdF Foggia: presunte frodi in appalti pubblici, perquisiti due imprenditori e un dirigente pubblicoGDF FOGGIA: ESEGUITE PERQUISIZIONI PER PRESUNTE FRODI NELL’ESECUZIONE DI APPALTI PUBBLICI. Temi più discussi: Blitz dei NAS nelle province di Salerno, Avellino e Benevento; Controlli della Finanza ai distributori di carburanti: scattano multe, sospesa un’attività; Santamaria, Mastella: Stupore per l'arresto, pronti a essere parte offesa; Maltempo, treni in tilt: stop sulla Caserta-Foggia. Forti ritardi su regionali e Alta velocità. Cosenza forte sul campo, ma la città è sospesa. Crotone, la rimonta che allontana le ombreSul campo i silani mostrano maturità, fuori restano le tensioni. Il tris degli Squali al Cerignola dimostra una squadra viva, aggressiva e consapevole del proprio valore ... corrieredellacalabria.it Santamaria, Mastella: «Stupore per l'arresto, pronti a essere parte offesa»Una giornata sospesa, a tratti irreale. È la sensazione che attraversa i corridoi di Palazzo Mosti. Volti tirati, silenzi anomali, di quelli che non appartengono alla fisiologia ... ilmattino.it Intensificate le attività per le festività #Benevento - facebook.com facebook #Benevento, #Vigorito: “Vinciamo anche dopo vent’anni, c’è programmazione. Il futuro è meno grigio” x.com