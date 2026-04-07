Benevento | indennità assistenziali illecite sospesa collaboratrice di un patronato

Nei giorni scorsi, i militari della Guardia di Finanza di Benevento hanno eseguito un’ordinanza che sospende per un anno l’attività di una collaboratrice di un patronato locale. La misura riguarda un’indennità assistenziale ritenuta illecita, e la sospensione si è resa necessaria per le attività svolte dalla persona coinvolta. La decisione segue le indagini condotte nel quadro di controlli sulle prestazioni sociali e assistenziali.

Tempo di lettura: < 1 minuto Nei giorni scorsi, i militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Benevento hanno dato esecuzione a un’ordinanza di sospensione dall’esercizio dei pubblici uffici, della durata di un anno, nei confronti di una collaboratrice di un patronato cittadino. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale del Riesame di Napoli a seguito dell’appello presentato da questa Procura della Repubblica. L’istanza era stata proposta dopo che il G.I.P. del Tribunale locale aveva inizialmente respinto la richiesta di arresti domiciliari per l’indagata. L’operazione rappresenta la sintesi di un’articolata indagine condotta dalle Fiamme Gialle, supportata da intercettazioni tecniche, appostamenti e un’attenta analisi dei documenti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Benevento: indennità assistenziali illecite, sospesa collaboratrice di un patronato Benevento: sospesa per un anno collaboratrice di patronato per presunte frodi nelle indennità assistenzialiLe indagini della Guardia di Finanza hanno evidenziato l’illecita gestione delle pratiche assistenziali in cambio di denaro; il provvedimento è in... Leggi anche: Naspi, indennità disoccupazione sospesa senza comunicazione del reddito presunto: cosa fare entro il 31 gennaio