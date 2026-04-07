Truffe con Postepay come comportarsi | rimborso possibile o soldi persi per sempre?

Da thesocialpost.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi tempi, sono aumentate le segnalazioni di truffe legate a carte Postepay, in particolare durante acquisti online e transazioni su piattaforme di vendita tra privati. Le persone coinvolte si chiedono se sia possibile ottenere un rimborso o se i soldi siano andati definitivamente perduti. Le autorità hanno diffuso alcune indicazioni su come comportarsi in questi casi e sulle procedure da seguire per tentare di recuperare le somme.

Le truffe con Postepay sono diventate sempre più frequenti, soprattutto negli acquisti online e nei marketplace dell’usato. Annunci troppo convenienti, finti messaggi di Poste o telefonate apparentemente ufficiali sono solo alcune delle tecniche utilizzate per convincere le vittime a effettuare pagamenti. La domanda che molti si pongono, però, è sempre la stessa: si possono recuperare i soldi? La risposta non è univoca. Il punto decisivo non è tanto la truffa in sé, quanto il modo in cui è stato effettuato il pagamento. Da questo dipendono le reali possibilità di rimborso. Come funzionano le truffe più diffuse. Il meccanismo è spesso simile, anche se cambia il contesto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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