Il silenzioso effetto Juventus | perché i soldi della Serie A hanno iniziato a comportarsi in modo diverso

La Juventus e il calcio italiano stanno vivendo un cambiamento silenzioso. I soldi della Serie A non si muovono più come prima, e nessuno sembra averlo deciso di proposito. L’economia del calcio in Italia si è evoluta grazie a fattori esterni, come l’aumento globale dei diritti TV, gli incentivi della Champions League e il rafforzamento degli sponsor. Anche il pubblico si sta spostando: meno spettatori in stadio e più internazionale. Questa trasformazione avviene senza grandi annunci, ma si sente già nelle casse dei club.

