Il silenzioso effetto Juventus | perché i soldi della Serie A hanno iniziato a comportarsi in modo diverso
La Juventus e il calcio italiano stanno vivendo un cambiamento silenzioso. I soldi della Serie A non si muovono più come prima, e nessuno sembra averlo deciso di proposito. L’economia del calcio in Italia si è evoluta grazie a fattori esterni, come l’aumento globale dei diritti TV, gli incentivi della Champions League e il rafforzamento degli sponsor. Anche il pubblico si sta spostando: meno spettatori in stadio e più internazionale. Questa trasformazione avviene senza grandi annunci, ma si sente già nelle casse dei club.
La Serie A non è diventata “moderna” perché un club l’ha voluto a tutti i costi. L’economia del calcio italiano è stata spinta dall’inflazione globale dei diritti TV, dagli incentivi della Champions League, dal consolidamento degli sponsor e dal lento spostamento dagli incassi locali al botteghino verso un pubblico internazionale. L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Approfondimenti su Juventus SeriaA
I puma in Patagonia hanno iniziato a cacciare i pinguini e a comportarsi in modo strano
“Ha il cervello di un insetto, ha iniziato ad attaccare l’uomo e a comportarsi in modo inappropriato”: Van Basten contro Salah
L’attuale stagione di Mohamed Salah è segnata da diverse difficoltà, tra prestazioni sottotono, esclusioni e tensioni con la società.
Ultime notizie su Juventus SeriaA
McKennie a Pisa, Spalletti recupera il suo pilastro silenzioso ma perde Conceicao: l'allenamento JuveLo statunitense si candida a una maglia da titolare mentre non ci sarà il portoghese: l'idea in attacco dell'allenatore bianconero ... tuttosport.com
Con potenza e lucidità, Khéphren Thuram ha messo alle corde il Napoli e si è preso la Juventus. Allo Stadium il centrocampista francese ha imposto la sua legge, padrone del campo in ogni momento della partita, leader silenzioso ma decisivo nel dare ritmo, - facebook.com facebook
#Locatelli ha ribaltato tutto: critiche, gerarchie, percezioni. Leadership silenziosa, equilibrio e continuità. Con un capitano così, la Juventus può davvero alzare l’asticella. E tu ha sempre creduto al nostro numero 5 #Juventus x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.